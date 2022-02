Lazio, sul tavolo i rinnovi di Luiz Felipe e Patric (Di lunedì 7 febbraio 2022) Situazioni opposte quelle relative ai rinnovi di Luiz Felipe e Patric: grossa fiducia per il primo, addio scontato per il secondo Tiene banco in casa Lazio la situazione dei rinnovi di Luiz Felipe e Patric. Entrambi in scadenza al 30 giugno del 2022 possono avere destini differenti. Per l’italo-brasiliano l’aria sembra essere più positiva con la volontà del giocatore e dei biancocelesti di andare avanti con l’accordo. Discorso diverso per Patric, che potrebbe tornare in Spagna in estate. Lo riporta La Repubblica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Situazioni opposte quelle relative aidi: grossa fiducia per il primo, addio scontato per il secondo Tiene banco in casala situazione deidi. Entrambi in scadenza al 30 giugno del 2022 possono avere destini differenti. Per l’italo-brasiliano l’aria sembra essere più positiva con la volontà del giocatore e dei biancocelesti di andare avanti con l’accordo. Discorso diverso per, che potrebbe tornare in Spagna in estate. Lo riporta La Repubblica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

