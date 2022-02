Brignone argento nel gigante donne, 4a medaglia Italia (Di lunedì 7 febbraio 2022) PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Federica Brignone vince la medaglia d'argento nel gigante femminile olimpico sulla pista “Ice River” di Yanqing. L'oro è andato alla svedese Sara Hector (1'55?69), che ha preceduto di 28 secondi l'azzurra alla seconda medaglia olimpica dopo il bronzo di Pyeongchang, bronzo alla svizzera Lara Gut-Behrami (1'56?41). Brignone aveva chiuso terza dopo la prima manche. E' la quarta medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Pechino. “E' stata un'emozione unica, mi sono tolta un peso, iniziare così è tanta roba. Sognavo di venire qui e conquistare una medaglia e ce l'ho, tutto quello che arriva in più andrà bene. Il mio obiettivo di stagione l'ho già portato a casa” ha detto Brignone.“Una Federica ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Federicavince lad'nelfemminile olimpico sulla pista “Ice River” di Yanqing. L'oro è andato alla svedese Sara Hector (1'55?69), che ha preceduto di 28 secondi l'azzurra alla secondaolimpica dopo il bronzo di Pyeongchang, bronzo alla svizzera Lara Gut-Behrami (1'56?41).aveva chiuso terza dopo la prima manche. E' la quartaper l'alle Olimpiadi di Pechino. “E' stata un'emozione unica, mi sono tolta un peso, iniziare così è tanta roba. Sognavo di venire qui e conquistare unae ce l'ho, tutto quello che arriva in più andrà bene. Il mio obiettivo di stagione l'ho già portato a casa” ha detto.“Una Federica ...

Advertising

Eurosport_IT : FEDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ?????? Meravigliosa Federica Brignone! Migliora la sua prima manche e guadagna una posizione… - Coninews : FEDE SEI SEMPRE UNO SPETTACOLO! ?? Terza quattro anni fa Pyeonchang, Federica #Brignone si prende l'ARGENTO nel gig… - Eurosport_IT : Una gara pazzesca, bellissima, emozionante ?? Federica Brignone è argento Olimpico: il suo gigante è da riguardare… - giobettarini : RT @Eurosport_IT: Gli occhi di Federica ???? Ci siamo emozionati in gara e ci emozioniamo anche sul podio, un argento al 'bacio' per Brignon… - libero_it : Seconda medaglia olimpica della carriera per #FedericaBrignone: a #Pechino2022 è salita sul podio dello slalom giga… -