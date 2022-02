Periši? | rinnovo o addio? L’Inter ha un piano

Leggi su rompipallone

(Di domenica 6 febbraio 2022) Nonostante abbia sbloccato il derby della Madonnia al minuto 38 della gara, a poco è servito il gol di Ivan? contro i rossoneri, che tra il 75? e il 78? hanno prima riportato il match in parità e poi ribaltato il risultato. Tuttavia, il croato ha dimostrato di essere ancora una volta determinante tra le fila nerazzurre, tant’è che lo stesso amministratore delegato Beppe Marotta, nel pre partita, ha voluto rassicurare i tifosi sulla permanenza del centrocampista: “?? L’acquisto di Gosens per noi non cambia nulla“. L’IDEA A tal proposito, come riporta la redazione di calciomercato.com,sarebbe ormai pronta a sedersi al tavolo delle trattative per definire ildel contratto del suo numero 14, in scadenza il prossimo 30 giugno 2022.?, ...