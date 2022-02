Mps, resa dei conti: Lovaglio pronto a sostituire Bastianini (Di domenica 6 febbraio 2022) Luigi Lovaglio, nato a Potenza, 67 anni, 45 anni di carriera in Unicredit dove era entrato nel 1973, poi tre anni alla guida del Creval, è l'uomo pronto a prendere le redini di Monte di Paschi di Siena. Il Tesoro, azionista della banca senese con il 64,5% di capitale si sta infatti preparando per affidare all'ex Unicredit il posto di amministratore delegato oggi ricoperto da Guido Bastianini. Salvo colpi di scena e giochi fatti d'anticipo, lunedì 7 febbraio, il Cda della banca senese, oltre ad approvare i conti del 2021, dovrà infatti decidere della sorte del suo vertice. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 6 febbraio 2022) Luigi, nato a Potenza, 67 anni, 45 anni di carriera in Unicredit dove era entrato nel 1973, poi tre anni alla guida del Creval, è l'uomoa prendere le redini di Monte di Paschi di Siena. Il Tesoro, azionista della banca senese con il 64,5% di capitale si sta infatti preparando per affidare all'ex Unicredit il posto di amministratore delegato oggi ricoperto da Guido. Salvo colpi di scena e giochi fatti d'anticipo, lunedì 7 febbraio, il Cda della banca senese, oltre ad approvare idel 2021, dovrà infatti decidere della sorte del suo vertice. Segui su affaritaliani.it

