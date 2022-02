Pechino 2022 | sabato 5 febbraio | gli italiani in gara | tutti gli orari

Advertising

beppe_grillo : Grazie ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino, che si terranno da oggi fino al 20 febbraio, possiamo rilanciare in… - Agenzia_Ansa : Pechino: curling misto, l'Italia batte la Norvegia 11-8 - Coninews : Una cerimonia semplice tra effetti speciali e tradizione. I Giochi di #Beijing2022 si aprono all’insegna della cult… - LaNotifica : Lollobrigida argento nel pattinaggio, prima medaglia Italia a Pechino - LunaNelCielo : RT @ReDeiSogni: Ieri la fiamma olimpica è stata accesa nello stadio Bird's Nest di Pechino, dando ufficialmente inizio ai Giochi Invernali… -

La Gazzetta dello Sport

Ursa Bogataj è la nuova campionessa olimpica del salto con gli sci individuale su normal hill. La slovena chiude col punteggio complessivo di 239.0 e precede la tedesta Katharina Althaus, argento con ...Penalità invece per Spechenhauser . Il giovane pattinatore nostrano si è giocato il tutto per tutto nell'ultimo giro, tentando il passaggio all'esterno all'australiano Brendan Corey . Una condotta ...PECHINO - Per gli americani si è trattato di una “provocazione” (come titolava ieri sera il New York Times). Per il Comitato olimpico internazionale le sue origini non hanno nessuna importanza. Per ...E’ la slovena Ursa Bogataj la nuova campionessa olimpica di salto con gli sci. Fuori dai Giochi di Pechino per positività al Covid-19 la favorita per l’oro, l’austriaca Marita Kramer, la 26enne nativa ...