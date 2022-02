Hanya Yanagihara, un’exclave nella Storia (Di domenica 6 febbraio 2022) Edmund White ha accostato la sua bellezza a quella di Guerra e Pace, ma se proprio volessimo ragionare per paragoni, il nuovo romanzo di Hanya Yanagihara somiglierebbe piuttosto a un incrocio ai limiti del temerario tra Washington Square e L’atlante delle nuvole. Da Henry James Verso il paradiso (Feltrinelli, traduzione mirabile di Francesco Pacifico, pp. 768, € 22,00) prende sia l’ambientazione – New York e più in particolare una lussuosa dimora nel cuore di Manhattan – sia, almeno per quel … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 6 febbraio 2022) Edmund White ha accostato la sua bellezza a quella di Guerra e Pace, ma se proprio volessimo ragionare per paragoni, il nuovo romanzo disomiglierebbe piuttosto a un incrocio ai limiti del temerario tra Washington Square e L’atlante delle nuvole. Da Henry James Verso il paradiso (Feltrinelli, traduzione mirabile di Francesco Pacifico, pp. 768, € 22,00) prende sia l’ambientazione – New York e più in particolare una lussuosa dimora nel cuore di Manhattan – sia, almeno per quel … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

