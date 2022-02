Allegri | “Juve ottimo mercato | obettivo arrivare tra prime 4”

(Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La società ha fatto unlavoro suldi gennaio, sono arrivati due giocatori importanti, come Vlahovic e Zakaria. Vlahovic ha fatto tanti gol e che ha caratteristiche di cui avevamo bisogno. Con Haaland è uno dei migliori centravanti del mondo. Zakaria è bravo, uncentrocampista. Vedremo se domani li farò giocare”. Sono le parole del tecnico dellantus, Massimiliano, sulbianconero, alla vigilia del match di campionato contro il Verona. “Volevo ringraziare anche Bentancur e Kulusevski, auguro loro il meglio per la carriera. L’obiettivo resta lo stesso,tra lequattro”, dice salutando i due calciatori ceduti nelinvernale. Riflettori puntati soprattutto su ...

Massimiliano, come cambia lacon Vlahovic e Zakaria? Gli obiettivi non cambiano, ma i loro arrivi ci responsabilizzano. Inizia la seconda parte di stagione ed è la parte decisiva: non abbiamo più ...Anche oggi si è continuato a parlare di Zaniolo, stranamente, visto che lain questo momento ha un problema che si chiama Dybala. Dopo un'intera settimana, in cui le ...ogni conferenza di...Già da domani, contro l’Hellas Verona di Igor Tudor, parte la rincorsa sulle prime della lista. La Juventus di Massimiliano Allegri è pronta ad inaugurare un nuovo corso. (SerieANews) Ecco perché ...Un endorsement di un certo peso, quello arrivato da Massimiliano Allegri alla vigilia dell’esordio di Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus. Il centravanti serbo, costato oltre 70 milioni di ...