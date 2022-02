“Sono disgustata, mi dissocio!”: Clarissa Selassiè imbufalita, lo sfogo diventa virale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Clarissa Selassiè si erge in tutela della sorella: un’infuocata storia di Instagram circola in rete, il bersaglio è facilmente intuibile. Clarissa Selassiè (fonte youtube)Nelle ultime ore le telecamere del “Grande Fratello Vip” hanno immortalato un momento molto delicato: Lulù Selassiè ha accusato un vero e proprio crollo psicologico. Insicura riguardo al proprio aspetto fisico, e sconfortata dall’assenza del fidanzato Manuel, la Princess si è lasciata andare ad un pianto sconsolato. Le compagne di avventura hanno fatto il possibile per consolare la fatina di quest’edizione, ma la lunga permanenza nel reality sembra aver sfibrato Lulù, e la situazione sta diventando preoccupante. Anche i fan del programma si Sono espressi in merito: non fa eccezione ... Leggi su ck12 (Di venerdì 4 febbraio 2022)si erge in tutela della sorella: un’infuocata storia di Instagram circola in rete, il bersaglio è facilmente intuibile.(fonte youtube)Nelle ultime ore le telecamere del “Grande Fratello Vip” hanno immortalato un momento molto delicato: Lulùha accusato un vero e proprio crollo psicologico. Insicura riguardo al proprio aspetto fisico, e sconfortata dall’assenza del fidanzato Manuel, la Princess si è lasciata andare ad un pianto sconsolato. Le compagne di avventura hanno fatto il possibile per consolare la fatina di quest’edizione, ma la lunga permanenza nel reality sembra aver sfibrato Lulù, e la situazione stando preoccupante. Anche i fan del programma siespressi in merito: non fa eccezione ...

Grande Fratello Vip, Clarissa Selassié: Mia sorella Lulù messa sempre sotto una luce negativa" Sono disgustata e mi dissocio completamente da questo pensiero, perché da quello che vedo, purtroppo ci sono persone che non hanno la sensibilità e non capiranno mai le persone fragili e soprattutto ...

