Processo Montante, la difesa di Di Simone: "Non fu il suo braccio destro" (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – (dall'inviata Elvira Terranova) – Un poliziotto che "svolgeva il suo ruolo di Security manager di Confindustria con alto senso del dovere e con abnegazione". Ecco chi era, secondo la difesa, Diego Di Simone uno degli imputati del Processo d'appello ad Antonello Montante, che si celebra davanti alla Corte d'appello di Caltanissetta. "Di Simone non fu il braccio destro di Montante, come sostiene l'accusa", ha detto oggi l'avvocato Marcello Montalbano, nel corso dell'arringa difensiva. Il legale ha chiesto l'assoluzione dell'imputato. "Non c'è stato alcun interessamento di Montante veicolato dal poliziotto Di Simone per il trasferimento del sostituto commissario Marco De Angelis", ha detto ancora ...

