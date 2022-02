Blanco poteva fare il calciatore, ma ha scelto la musica (Di venerdì 4 febbraio 2022) Per tutti adesso è Blanco, ma fino a qualche anno fa era Fabbro, classica storpiatura del cognome (all'anagrafe si chiama Riccardo Fabbriconi) nella più tipica usanza da spogliatoio. Adesso incanta sul palco di Sanremo in coppia con Mahmood, prima calcava i campi della provincia bresciana come difensore centrale. Perché Blanco, che in tanti già vedono come vincitore del Festival, fino a poco tempo fa è stato un calciatore promettente, che stava crescendo nel settore giovanile della FeralpiSalò, la cui prima squadra disputa il campionato di Lega Pro con ottimi risultati. L'omaggio della sua ex squadra Una passione, quella per la musica, che ha avuto la meglio sul calcio, nonostante tecnici e compagni di allora ne intravedessero grandi potenzialità. Il fisico si stava strutturando, i mezzi tecnici li aveva, difensore ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 4 febbraio 2022) Per tutti adesso è, ma fino a qualche anno fa era Fabbro, classica storpiatura del cognome (all'anagrafe si chiama Riccardo Fabbriconi) nella più tipica usanza da spogliatoio. Adesso incanta sul palco di Sanremo in coppia con Mahmood, prima calcava i campi della provincia bresciana come difensore centrale. Perché, che in tanti già vedono come vincitore del Festival, fino a poco tempo fa è stato unpromettente, che stava crescendo nel settore giovanile della FeralpiSalò, la cui prima squadra disputa il campionato di Lega Pro con ottimi risultati. L'omaggio della sua ex squadra Una passione, quella per la, che ha avuto la meglio sul calcio, nonostante tecnici e compagni di allora ne intravedessero grandi potenzialità. Il fisico si stava strutturando, i mezzi tecnici li aveva, difensore ...

