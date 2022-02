Olimpiadi Pechino 2022, calendario 4 febbraio: programma, orari, tv, streaming, finali e titoli in palio (Di giovedì 3 febbraio 2022) Venerdì 4 febbraio inizieranno ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: alle ore 13.00, infatti, avrà luogo la Cerimonia d’Apertura della rassegna a cinque cerchi. I Giochi si apriranno a tutti gli effetti, ma prima dell’accensione del braciere sono in programma diversi eventi: prosegue il torneo di curling doppio misto, si apre il team event di pattinaggio di figura, spazio alle prove cronometrata della discesa libera maschile e dello slittino, oltre ad alcune partite di hockey su ghiaccio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming di venerdì 4 febbraio alle Olimpiadi Invernali di Pechino ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) Venerdì 4inizieranno ufficialmente leInvernali di: alle ore 13.00, infatti, avrà luogo la Cerimonia d’Apertura della rassegna a cinque cerchi. I Giochi si apriranno a tutti gli effetti, ma prima dell’accensione del braciere sono indiversi eventi: prosegue il torneo di curling doppio misto, si apre il team event di pattinaggio di figura, spazio alle prove cronometrata della discesa libera maschile e dello slittino, oltre ad alcune partite di hockey su ghiaccio. Di seguito ilcompleto, ildettagliato, tutti gli, il palinsesto tv/di venerdì 4alleInvernali di...

Advertising

Eurosport_IT : Finalmente. Ci siamo. ?? Cominciano le Olimpiadi anche per i colori azzurri, sul ghiaccio con Amos Mosaner e Stefani… - Eurosport_IT : ???? Albertville, 1992 Alberto Tomba vince il suo terzo oro olimpico trionfando nello slalom gigante, bissando così… - RaiNews : Il messaggio del pontefice agli atleti in partenza per le Olimpiadi di Pechino: 'E' per voi un'esperienza unica di… - zazoomblog : LIVE Slittino Prove Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: inizia la terza manche tra poco in pista Dominik Fischnaller… - andreastoolbox : Olimpiadi invernali 2022 a Pechino, tutti gli sport | Sky Sport -