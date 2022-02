La tecnologia automatizzata potenzia le prestazioni della Axial-Flow nelle difficili condizioni di raccolta presenti in Europa

Leggi su cityroma

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Versatile ed efficiente sistema di trebbiatura a rotore singolo collaudato in una difficile stagione dicaratterizzata dall’umidità in tutto il continente / Il pacchetto AFS Harvest Commanddelle ultime mietitrebbia flagshipserie 250 ha evidenziato vantaggi in termini die qualitàgranella / L’aumentoproduzione aiuta gli utenti a compensare i ritardi. La validità degli ultimi sviluppigamma di mietitrebbia Case IH, inclusa ladiAFS Harvest Command per i modelli flagshipserie 250, è stata confermata dalle loroin una delle stagioni più impegnative degli ultimi ...