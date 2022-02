Elisabetta Canalis al mare, è lei la più sexy sulla spiaggia (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’estate non finisce mai per Elisabetta Canalis, per la gioia dei suoi follower che possono ammirarla in bikini in ogni stagione. La prova costume di certo non la preoccupa: con il suo fisico mozzafiato è facile superarla a pieni voti. E così dalla vacanza al mare regala scorci hot sulle sue forme, durante il relax in terrazza oppure sul paddle. Da ogni angolazione la si guardi, lascia sempre a bocca aperta. Al mare con la figlia e un’amica, la Canalis regala pose mozzafiato in costume. Sul paddle a pancia sotto sfoggia un lato B incredibile, poi si lascia travolgere dalle onde e si diverte come una bimba. In terrazza gioca a fare la top model, posando con un bikini striminzito e coloratissimo che le esalta il seno e poi con un intero tie dye con oblò sulla pancia piatta e dalla ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’estate non finisce mai per, per la gioia dei suoi follower che possono ammirarla in bikini in ogni stagione. La prova costume di certo non la preoccupa: con il suo fisico mozzafiato è facile superarla a pieni voti. E così dalla vacanza alregala scorci hot sulle sue forme, durante il relax in terrazza oppure sul paddle. Da ogni angolazione la si guardi, lascia sempre a bocca aperta. Alcon la figlia e un’amica, laregala pose mozzafiato in costume. Sul paddle a pancia sotto sfoggia un lato B incredibile, poi si lascia travolgere dalle onde e si diverte come una bimba. In terrazza gioca a fare la top model, posando con un bikini striminzito e coloratissimo che le esalta il seno e poi con un intero tie dye con oblòpancia piatta e dalla ...

