La Rappresentante di Lista: su tutte le piattaforme digitali è uscito "CIAO CIAO" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Rappresentante di Lista è uscito il singolo "CIAO CIAO", disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica Dopo la prima esplosiva performance sul palco dell'Ariston, è finalmente disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica "CIAO CIAO" (Woodworm/Numero Uno – Sony Music Italy), il brano de La Rappresentante di Lista (LRDL) in gara alla 72sima edizione del Festival di Sanremo: il progetto nato nel 2011 dall'incontro tra la cantante?Veronica Lucchesi?e il polistrumentista?Dario Mangiaracina?è tornato sul palco del ...

IlContiAndrea : Il primo applauso in sala stampa è per La Rappresentante di Lista #Sanremo2022 #VivaSanremo - SanremoRai : ?? @LRDLofficial ?? #CiaoCiao L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - IlContiAndrea : L'ordine di uscita dei Big in gara: Achille Lauro, Yuman, Noemi, Morandi, La rappresentante di Lista, Bravi, Ranier… - K1ngabrielNieto : La Rappresentante di Lista - Ciao Ciao (Official Video - Sanremo 2022) - pensierivforme : gli italiani medi si sentono offesi dalla canzone de la rappresentante di lista che ridere che goduria -