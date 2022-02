I no vax che sui social strumentalizzano la morte di Camilla Canepa per attaccare Fiorello (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Accusano di sciacallaggio, annunciano il boicottaggio e attaccano ferocemente il Festival di Sanremo. Ma gli unici a fare del reale sciacallaggio sono i no vax sui social. Nel mirino degli anti-vaccinisti della rete è finito Rosario Fiorello che viene biasimato tirando in ballo la morte di Camilla Canepa, la 18enne deceduta lo scorso 10 giugno all’Ospedale San Martino di Genova per una trombosi ala seno cavernoso (le indagini sono tutt’ora in corso). Il conduttore siciliano, però, si è limitato a ironizzare sulle più paradossali bufale messe in circolazioni da chi sui social rilancia fake news sull’immunizzazione: dal microchip al grafene. Storie già smentite. Evidentemente, il popolo anti-vax che vive sui social si è sentito colpito dall’ironia in prima serata e ha ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Accusano di sciacallaggio, annunciano il boicottaggio e attaccano ferocemente il Festival di Sanremo. Ma gli unici a fare del reale sciacallaggio sono i no vax sui. Nel mirino degli anti-vaccinisti della rete è finito Rosarioche viene biasimato tirando in ballo ladi, la 18enne deceduta lo scorso 10 giugno all’Ospedale San Martino di Genova per una trombosi ala seno cavernoso (le indagini sono tutt’ora in corso). Il conduttore siciliano, però, si è limitato a ironizzare sulle più paradossali bufale messe in circolazioni da chi suirilancia fake news sull’immunizzazione: dal microchip al grafene. Storie già smentite. Evidentemente, il popolo anti-vax che vive suisi è sentito colpito dall’ironia in prima serata e ha ...

TgrRaiCalabria : Non è no vax, l'insegnante di 33 anni che si è dato fuoco davanti alla caserma dei carabinieri a Rende. Ricoverato… - repubblica : I blitz dei provocatori No Vax che inseguono i follower ma collezionano denunce [di Brunella Giovara] - stanzaselvaggia : A Torino peggio ancora, una ragazza svenuta, altri portati in ospedale. Per settimane si sono permessi cortei no va… - StefaniaOliva8 : RT @AxlGuidato: #Australia Registro delle chiamate dell'ambulanza del Sud Australia da sabato 15 gennaio 2022. Solo 6 giorni dopo il vax d… - Patrici28142401 : RT @FmMosca: DA QUANTO SI LEGGE ??#Terzedosi finiscono in ospedale ??Non VAX superano il COVID con 5 giorni d’influenza. ??#Guariti non si… -