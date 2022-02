Coppa del Re: Rayo Vallecano-Maiorca, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La sfida tra Rayo Vallecano e Maiorca, entrambe neopromosse in Liga dopo la scorsa stagione in secondario seconda divisione, apre i quarti di finale della Coppa del Re (di seguito le formazioni ufficiali). I biancorossi vogliono togliersi soddisfazioni anche nella Coppa nazionale, dopo gli ottimi risultati in campionato dove attualmente sono ottavi in classifica a tre punti dalla zona Europa. La compagine di Madrid giunge a questo punto della Coppa di Spagna dopo aver superato quattro turni battendo nell’ordine Guijuelo, Bergantinos, Mirandes e Girona. Il Rayo non raggiungeva i quarti di finale dalla stagione 2001/02, quando perse il doppio confronto con il Real Madrid. Il risultato massimo nella competizione, invece, è la semifinale ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La sfida tra, entrambe neopromosse in Liga dopo la scorsa stagione in secondario seconda divisione, apre i quarti di finale delladel Re (di seguito le). I biancorossi vogliono togliersi soddisfazioni anche nellanazionale, dopo gli ottimi risultati in campionato dove attualmente sono ottavi in classifica a tre punti dalla zona Europa. La compagine di Madrid giunge a questo punto delladi Spagna dopo aver superato quattro turni battendo nell’ordine Guijuelo, Bergantinos, Mirandes e Girona. Ilnon raggiungeva i quarti di finale dalla stagione 2001/02, quando perse il doppio confronto con il Real Madrid. Il risultato massimo nella competizione, invece, è la semifinale ...

