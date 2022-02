Cnn, si dimette il presidente Zucker. Trump lo attacca: «Esce di scena un verme di prima classe» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’ex presidente Donald Trump ha celebrato le dimissioni di Jeff Zucker dalla Cnn definendolo «un verme di prima classe (a world-class sleazebag) che ha guidato i rating del quotidiano troppo a lungo». Zucker, da nove anni a capo dell’emittente all-news statunitense, si è dimesso per aver taciuto con l’azienda una relazione amorosa con Allison Gollust, «la sua più stretta collaboratrice». «Zucker è stato licenziato (secondo la Cnn si è dimesso, ndr) per molte ragioni – ha detto Trump-, ma soprattutto perché la Cnn ha perso il contatto con gli spettatori». Il rapporto tra l’ormai ex direttore della Cnn e Trump si è rovinato quando, durante gli anni alla Casa Bianca dell’ex tycoon, la rete aveva iniziato a criticare il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’exDonaldha celebrato le dimissioni di Jeffdalla Cnn definendolo «undi(a world-class sleazebag) che ha guidato i rating del quotidiano troppo a lungo»., da nove anni a capo dell’emittente all-news statunitense, si è dimesso per aver taciuto con l’azienda una relazione amorosa con Allison Gollust, «la sua più stretta collaboratrice». «è stato licenziato (secondo la Cnn si è dimesso, ndr) per molte ragioni – ha detto-, ma soprattutto perché la Cnn ha perso il contatto con gli spettatori». Il rapporto tra l’ormai ex direttore della Cnn esi è rovinato quando, durante gli anni alla Casa Bianca dell’ex tycoon, la rete aveva iniziato a criticare il ...

