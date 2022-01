Monza, positiva al Covid esce di casa per andare a fare shopping: 'Non posso perdermi i saldi' (Di lunedì 31 gennaio 2022) Una donna di 51 anni è stata denunciata perché , positiva al Covid, è stata fermata dai carabinieri a Renate (Monza) mentre andava a fare shopping per i saldi. Controllata in auto durante un servizio ... Leggi su leggo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Una donna di 51 anni è stata denunciata perché ,al, è stata fermata dai carabinieri a Renate () mentre andava aper i. Controllata in auto durante un servizio ...

