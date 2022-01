Controlli in città: sanzioni e locali chiusi (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma – Dopo un’attenta istruttoria da parte della Divisione Polizia Amministrativa, all’esito di alcuni Controlli da parte degli agenti della Polizia di Stato del I^ Distretto Trevi Campo Marzio, è stata sospesa, con provvedimento del Questore, la licenza per 7 giorni all’amministratore di una società, con conseguente chiusura dell’esercizio sito in Via dè Nari. Il provvedimento è scaturito dopo una serie di interventi nel locale, di diversa natura, da parte della Polizia di Stato. Rapine, risse e furti avvenuti all’interno o in prossimità dello stesso, i reati in cui gli agenti si sono imbattuti nell’ultimo periodo. Gli agenti del II Distretto Salario Parioli, invece, in collaborazione con il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e con quello del commissariato Vescovio, nell’ambito del servizio ad alto impatto distrettuale, hanno effettuato ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma – Dopo un’attenta istruttoria da parte della Divisione Polizia Amministrativa, all’esito di alcunida parte degli agenti della Polizia di Stato del I^ Distretto Trevi Campo Marzio, è stata sospesa, con provvedimento del Questore, la licenza per 7 giorni all’amministratore di una società, con conseguente chiusura dell’esercizio sito in Via dè Nari. Il provvedimento è scaturito dopo una serie di interventi nel locale, di diversa natura, da parte della Polizia di Stato. Rapine, risse e furti avvenuti all’interno o in prossimità dello stesso, i reati in cui gli agenti si sono imbattuti nell’ultimo periodo. Gli agenti del II Distretto Salario Parioli, invece, in collaborazione con il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e con quello del commissariato Vescovio, nell’ambito del servizio ad alto impatto distrettuale, hanno effettuato ...

