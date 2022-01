Ecco chi sono i franchi tiratori centristi. La versione di Binetti (Di venerdì 28 gennaio 2022) I voti mancanti a Elisabetta Casellati venivano dai centristi? "Se ci si riferisce ai tre senatori Udc – De Poli, Sacconi, Binetti – noi facciamo gruppo con Forza Italia, tanto che abbiamo fatto tutte le nostre riunioni insieme a loro", dice la senatrice Paola Binetti. Come dire: noi siamo stati al gioco unitario del centrodestra. "Per quanto riguarda il Senato mi sembra che Toti, Quagliariello e Romano coltivino ambizioni di tanti tipi, ognuno le sue. Tutto legittimo ma non si sono saputi dare un punto di riferimento. Alla Camera il gruppo dei centristi di Noi con l'Italia gravita attorno a Maurizio Lupi e quelli che sono intorno a lui non hanno velleità di spingersi in altri territori". sono loro infatti, secondo le ricostruzioni di Meloni e Salvini ad avere ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 28 gennaio 2022) I voti mancanti a Elisabetta Casellati venivano dai? "Se ci si riferisce ai tre senatori Udc – De Poli, Sacconi,– noi facciamo gruppo con Forza Italia, tanto che abbiamo fatto tutte le nostre riunioni insieme a loro", dice la senatrice Paola. Come dire: noi siamo stati al gioco unitario del centrodestra. "Per quanto riguarda il Senato mi sembra che Toti, Quagliariello e Romano coltivino ambizioni di tanti tipi, ognuno le sue. Tutto legittimo ma non sisaputi dare un punto di riferimento. Alla Camera il gruppo deidi Noi con l'Italia gravita attorno a Maurizio Lupi e quelli cheintorno a lui non hanno velleità di spingersi in altri territori".loro infatti, secondo le ricostruzioni di Meloni e Salvini ad avere ...

