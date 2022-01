“Sostituto di Insigne? Il Napoli già ce l’ha”: l’idea di Chiariello (Di giovedì 27 gennaio 2022) Con la partenza, a luglio, di Lorenzo Insigne, sembra che il Napoli sia costretto a tornare sul mercato per sostituire il capitano azzurro. Umberto Chiariello non è, però, di questo avviso. Il giornalista è intervenuto ai microfoni di Canale 21 e ha analizzato questa situazione in casa Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Lorenzo Insigne Napoli “Tutti dicono che verrà un Sostituto di Insigne. E se invece il Napoli stesse pensando che tra Lozano, Elmas, Ounas già c’ha la soluzione in casa? Poi ritorna anche Zerbin che sta facendo bene a Frosinone. Chi lo sa? Io non sono convinto che il Napoli vada a prendere questo nome in attacco fantasmagorico perché c’ha in casa delle soluzioni che ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 27 gennaio 2022) Con la partenza, a luglio, di Lorenzo, sembra che ilsia costretto a tornare sul mercato per sostituire il capitano azzurro. Umbertonon è, però, di questo avviso. Il giornalista è intervenuto ai microfoni di Canale 21 e ha analizzato questa situazione in casa. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Lorenzo“Tutti dicono che verrà undi. E se invece ilstesse pensando che tra Lozano, Elmas, Ounas già c’ha la soluzione in casa? Poi ritorna anche Zerbin che sta facendo bene a Frosinone. Chi lo sa? Io non sono convinto che ilvada a prendere questo nome in attacco fantasmagorico perché c’ha in casa delle soluzioni che ...

