Ucraina: la guerra è una follia! (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nella provvidenziale Giornata di preghiera per la pace in Ucraina indetta il 26 gennaio 2022 da Papa Francesco, invitiamo tutti, credenti e non credenti, a unire le proprie voci per cercare di impedire lo scoppio della guerra. Appendi anche tu una bandiera di pace alla finestra! È una inaccettabile follia. La sola idea che si debba tornare ad affrontare una guerra in Europa è una autentica follia. Tutti i responsabili dell’Unione Europea e della politica internazionale sono chiamati ad agire … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nella provvidenziale Giornata di preghiera per la pace inindetta il 26 gennaio 2022 da Papa Francesco, invitiamo tutti, credenti e non credenti, a unire le proprie voci per cercare di impedire lo scoppio della. Appendi anche tu una bandiera di pace alla finestra! È una inaccettabile follia. La sola idea che si debba tornare ad affrontare unain Europa è una autentica follia. Tutti i responsabili dell’Unione Europea e della politica internazionale sono chiamati ad agire … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

