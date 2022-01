Sinner, l'impresa non riesce: si arrende a Tsitsipas in tre set. Niente semifinale in Australia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sinner non segue Berrettini in semifinale . Si ferma infatti ai quarti di finale la corsa di di Jannik Sinner agli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui ... Leggi su leggo (Di mercoledì 26 gennaio 2022)non segue Berrettini in. Si ferma infatti ai quarti di finale la corsa di di Jannikaglin Open, prima prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui ...

Eurosport_IT : Che dite: possiamo sognare l'impresa? ?????? ???? Monfils ?? Berrettini ???? ???? Sinner ?? Tsitsipas ???? #EurosportTENNIS |… - angelomangiante : Un'altra impresa! Prima volta di #Sinner nei quarti a Melbourne dando tre set a zero a De Minaur. Prima volta nel… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Sinner, l'impresa non riesce: si arrende a Tsitsipas in tre set. Niente semifinale in Australia - delfino_93 : #Tennis ?? Al nostro #Sinner ???? non riesce l'impresa di battere #Tsitsipas ai quarti di finale degli #AustralianOpen… - leggoit : Sinner, l'impresa non riesce: si arrende a Tsitsipas in tre set. Niente semifinale in Australia -