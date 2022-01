Gf Vip 6 | Soleil Sorge vuole abbandonare il reality | ecco perché

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Giorni difficili per. L’influencer dopo la diretta di lunedì sera sta passando dei momenti un po’ sottotono. Il triangolo che la vede coinvolta in compagnia di Alex Belli e Delia Duran sta lasciando strascichi non indifferenti a livello emotivo. L’ex corteggiatrice di Luca Onestini non è più la donna brillante, agguerrita e intraprendente che il pubblico ha imparato a conoscere e ad amare. Lache stiamo vedendo in questi giorni è unache soffre e non fa più in modo di nasconderlo. Molto più introspettiva e taciturna, la donna sta passando molto tempo a dormire, sintomo che qualcosa non stia andando per il verso giusto. Proprio nelle ultime ore, in preda a un attacco di panico – il terzo in poco tempo – ha anche manifestato la volontà di andarsene! La modella ha ...