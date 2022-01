Pomeriggio 5, scontro tra Paolo Brosio e Barbara D’Urso sui vaccini: “Non mi invitare più” (Di martedì 25 gennaio 2022) Il dibattito scientifico sui vaccini anti-Coronavirus continua a dividere l’opinione pubblica e, intanto, scatena un’accesa bufera anche a Pomeriggio 5. Al rinnovato appuntamento tv del talk pomeridiano, tra gli ospiti in studio, Paolo Brosio contesta a gran voce la posizione di un prete che assocerebbe il satanismo all’ideologia dei no vax, ossia coloro che dicono no ai vaccini anti-Covid 19. Ma non solo, perché il giornalista poi passa all’attacco della conduttrice, Barbara D’Urso, lamentando di non riuscire ad avere il giusto spazio in tv, per poi scatenare la reazione risentita della campana esortandola non invitarlo più in trasmissione. GF Vip, Barbara D’Urso ha ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 25 gennaio 2022) Il dibattito scientifico suianti-Coronavirus continua a dividere l’opinione pubblica e, intanto, scatena un’accesa bufera anche a5. Al rinnovato appuntamento tv del talk pomeridiano, tra gli ospiti in studio,contesta a gran voce la posizione di un prete che assocerebbe il satanismo all’ideologia dei no vax, ossia coloro che dicono no aianti-Covid 19. Ma non solo, perché il giornalista poi passa all’attacco della conduttrice,, lamentando di non riuscire ad avere il giusto spazio in tv, per poi scatenare la reazione risentita della campana esortandola non invitarlo più in trasmissione. GF Vip,ha ...

