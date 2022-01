Maneskin, l’annuncio distrugge i fan: la band non ci sarà più (Di martedì 25 gennaio 2022) l’annuncio dei Maneskin pronunciato in inglese in un video pubblicato sui social distrugge i fan della band. Non ci sarà più un concerto! Cosa significa la decisione (obbligata) del gruppo rock che dalle vie di Roma ha conquistato le classifiche mondiali fino a diventare autentiche celebrità negli Stati Uniti d’America? Cerchiamo di comprendere meglio questa situazione. Maneskin (screenshot video Instagram)È proprio il caso di dirlo: i Maneskin hanno sfondato. La band che si esibiva per le vie di Roma ha fatto tanta strada nel giro di pochi anni: X Factor, Sanremo, Eurovision. Trionfi e successi che hanno catapultato il gruppo rock italiano in cima alle classifiche degli artisti più ascoltati a livello mondiale. Gli Stati Uniti ... Leggi su vesuvius (Di martedì 25 gennaio 2022)deipronunciato in inglese in un video pubblicato sui sociali fan della. Non cipiù un concerto! Cosa significa la decisione (obbligata) del gruppo rock che dalle vie di Roma ha conquistato le classifiche mondiali fino a diventare autentiche celebrità negli Stati Uniti d’America? Cerchiamo di comprendere meglio questa situazione.(screenshot video Instagram)È proprio il caso di dirlo: ihanno sfondato. Lache si esibiva per le vie di Roma ha fatto tanta strada nel giro di pochi anni: X Factor, Sanremo, Eurovision. Trionfi e successi che hanno catapultato il gruppo rock italiano in cima alle classifiche degli artisti più ascoltati a livello mondiale. Gli Stati Uniti ...

Advertising

im_conny1013 : RT @Cinguetterai: L’annuncio dei Meduza come super ospiti di #Sanremo2022. Chi sono? I #Maneskin della dance. Se il loro nome non vi dice n… - alessiadaniele8 : RT @Cinguetterai: L’annuncio dei Meduza come super ospiti di #Sanremo2022. Chi sono? I #Maneskin della dance. Se il loro nome non vi dice n… - Cinguetterai : L’annuncio dei Meduza come super ospiti di #Sanremo2022. Chi sono? I #Maneskin della dance. Se il loro nome non vi… - zazoomblog : Maneskin arriva l’annuncio più amaro della carriera: non ci voleva! - #Maneskin #arriva #l’annuncio #amaro - vivereurbino : da Vivere Pesaro I Maneskin rinviano il tour, l'annuncio di Damiano sui social -