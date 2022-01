Auguri a Raymond Domenech

Leggi su glieroidelcalcio

Nel 1982 e nel 2006, una finale mondiale tutta tra nazionali europee. Se gli azzurri erano pronti a tutto per il loro 'Vecio', forse non si potrebbe dire lo stesso per i 'Bleus' nei confronti di, anche se quella Francia non partì benissimo ma poi sfiorò il titolo iridato. La goccia che farà traboccare il vaso è datata 2009, quando ci fu una sorta di ammutinamento nove mesi prima l'ultima partita alla guida dei transalpini, in quella kermesse sudafricana dove i 'Galletti' non conquistarono neppure una vittoria (proprio come noi). Da calciatore vinse (inoltre) due campionati nazionale e altrettante coppe di Francia. È nato il 24 gennaio 1952: nonostante tutto, buon compleanno monsieur.