(Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per ilall’SSCKonami Training Center. Gli azzurrino illain programma allo Stadio Maradona domani alle ore 15 per la 23esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto allenamento sul campo 2 iniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente lavoro tattico e partitella a tema. Chiusura con esercitazione sui calci piazzati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Il ##Napoli prepara il match contro la #Salernitana: il report dell'allenamento ** - gilnar76 : Derby a rischio? Nessun problema! Spalletti prepara un piano B in caso di rinvio #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - cn1926it : #NapoliSalernitana a rischio rinvio, #Spalletti prepara un programma alternativo - Spazio_Napoli : Derby a rischio? Nessun problema! Spalletti prepara un piano B in caso di rinvio - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, Spalletti prepara la gara senza farsi distrarre dall'emergenza della Salernitana -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli prepara

La Gazzetta dello Sport

Ultime notizie calcio- L'edizione odierna del Mattino si sofferma sul derby- Salernitana, messo a rischio dal numero di calciatori contagiati in casa granata. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ...Cucinarla è semplicissimo, vediamo come si. Ingredienti per 4 persone: 400 gr di lenticchie 4 fasci di scarole olio sale pepe (o peperoncino) prezzemolo aglio Procedimento: Lasciare cuocere ...Non ne possono più. Il covid, i tamponi, l’attesa della fumata (bianca o nera che sia) dell’Asl di Salerno attesa nelle prossime ore. Ormai non è semplice impazienza, è proprio insofferenza. Ora tocca ...L’accordo col Getafe è per fine stagione, il d.s. Giuntoli prova ad accelerare i tempi. Abbandonata la pista Tagliafico ...