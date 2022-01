Borsa | Milano amplia calo - 2% | giù Prysmian e Stellantis

Advertising

Eddie_Poker : Borsa Milano, indici negativi, pesa attesa Wall Street, giù Stellantis, male oil - - tfnews_t : #BORSA #Milano, pessimo avvio di seduta in negativo #economia #economy #italia #italy #piazzaaffari #Cronaca #news… - InvestingItalia : #Borsa Milano, #indici negativi, pesa attesa Wall Street, giù Stellantis, male oil - - infoiteconomia : Borsa: a meta' seduta Europa in profondo rosso, a Milano (-1,5%) tiene solo Intesa - Il Sole 24 ORE - analistapercaso : Borsa: tutta Europa debole, Milano in calo. -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

Agenzia ANSA

...automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata delladi, l'...Amplia il calo Piazza Affari in attesa dell'avvio degli scambi Usa, con l'indice Ftse Mib che cede il 2% a 27.020 punti. In rialzo lo spread tra Btp e Bund a 135,5 punti, con il rendimento in calo all'...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 gen - L'inflazione sta creando tensioni a livello mondiale ma non rappresenta un problema per il Giappone. Lo ha detto il Governatore della BoJ Haruhiko Kur ...Semaforo verde dell'antitrust indiano all'incremento della quota detenuta dalla compagnia triestina in Future Generali Life Insurance Company dal 49% al 71%. Può salire fino al 74%. Titolo pesante in ...