Tyre24 | marchi e misure di invernali più venduti

Leggi su cityroma

(Di giovedì 20 gennaio 2022) I clienti italiani della piattaforma B2Bcome giá avvenuto per la passata stagione invernale, anche per l’attuale hanno preferito iHankook e Pirelli, seguiti da Nexen. Questo è il risultato di una statistica di ALZURA, in cui sono stati analizzati gli ordini di pneumaticitra il 1° settembre al 31 dicembre. Ledi pneumatici più richieste sulla piattaforma nei primi mesi della stagione invernale sono state 205/55 R16, 185/65 R15 e 225/45 R17. L’analisi delle vendite di pneumatici auto ha anche mostrato che nella stagione invernale in corso sino ad oggi, in confronto allo stesso periodo dello scorso anno, i pneumatici quattro stagioni sono stati richiesti circa il 4% in meno in confronto a quelli. In generale, la piattaforma B2B ALZURA ...