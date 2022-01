Playboy, Hugh Hefner “un mostro, non potevi soddisfarlo, voleva sempre di più. Era come un vampiro”. Le accuse delle ex conigliette (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Orge e droghe alla corte del re di Playboy. Negli Stati Uniti è uscito un documentario sulle scabrose notti nella Playboy Mansion e Hugh Hefner non sembra farci una gran bella figura. S’intitola Secrets of Playboy e andrà in onda il 24 gennaio su A&E. Tra le intervistate ci sono molte ex fidanzate di Hefner e di ex playmate che venivano “invitate” a partecipare alle serate nella villa del capo; parliamo di Holly Madison, Bridget Marquardt, Rebekka Armstrong, Susie Krabacher e Dona Spier. Solo che le loro testimonianze inchiodano Hefner. Già perché le serata alla Playboy Mansion sembrano una specie di girone infernale infarcito di orge con donne costrette a fare sesso senza il loro consenso, nonché all’uso di droghe come il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Orge e droghe alla corte del re di. Negli Stati Uniti è uscito un documentario sulle scabrose notti nellaMansion enon sembra farci una gran bella figura. S’intitola Secrets ofe andrà in onda il 24 gennaio su A&E. Tra le intervistate ci sono molte ex fidanzate die di ex playmate che venivano “invitate” a partecipare alle serate nella villa del capo; parliamo di Holly Madison, Bridget Marquardt, Rebekka Armstrong, Susie Krabacher e Dona Spier. Solo che le loro testimonianze inchiodano. Già perché le serata allaMansion sembrano una specie di girone infernale infarcito di orge con donne costrette a fare sesso senza il loro consenso, nonché all’uso di drogheil ...

