Manutenzione strade, la Lega: “Quasi 7 milioni per i comuni bergamaschi, inizio lavori entro luglio 2022” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Sono Quasi 7 milioni in tutto i contributi ai comuni bergamaschi per investimenti finalizzati alla Manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano – dichiarano i parlamentari bergamaschi della Lega – così suddivisi: 4,530 milioni nel 2022 e 2,265 milioni nel 2023. Il provvedimento è stato previsto nell’ultima Legge di Bilancio, che abbiamo approvato circa tre settimane fa, e consentirà ai 243 comuni della provincia di Bergamo di effettuare lavori di Manutenzione straordinaria per la sicurezza stradale e per il decoro urbano. I fondi sono stati assegnati sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2019 ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Sonoin tutto i contributi aiper investimenti finalizzati allastraordinaria dellecomunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano – dichiarano i parlamentaridella– così suddivisi: 4,530nele 2,265nel 2023. Il provvedimento è stato previsto nell’ultima Legge di Bilancio, che abbiamo approvato circa tre settimane fa, e consentirà ai 243della provincia di Bergamo di effettuaredistraordinaria per la sicurezza stradale e per il decoro urbano. I fondi sono stati assegnati sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2019 ...

Advertising

Sestopoterecom : Milioni di euro a 65 comuni dell’E-R per manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi - ferpress : #Bolzano: Provincia investe 38,5 mln su manutenzione di #strade, #ponti e #gallerie - - ComunediSchio : Al via un piano di interventi per oltre 1milione di euro per la riqualificazione della città, tra asfaltature, manu… - Etrurianews : VITERBO - Manutenzione delle strade e decoro urbano, in arrivo un milione e 700 mila euro per i comuni della provin… - casella_lorenzo : RT @Alessia_Bettini: Nelle scorse settimane e anche in questi giorni prosegue l’impegno sulla #manutenzione per mettere in sicurezza le nos… -