Antonino Ardizzone, l'assessore del Comune di Palagonia (Catania) arrestato per concorso in omicidio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Con l'accusa di "concorso in omicidio" è stato arrestato oggi Antonino Ardizzone, assessore con deleghe allo sport e al turismo del Comune di Palagonia, nel Catanese. Per la procura sarebbe coinvolto nel caso di Francesco Calcagno, ucciso a colpi di pistola il 23 agosto del 2017 in un bar. L'omicidio sarebbe avvenuto per favorire un gruppo mafioso collegato alla Stidda e ci sarebbero – per gli investigatori – collegamenti con il delitto del consigliere comunale Marco Leonardo, avvenuto sempre a Palagonia il 5 ottobre del 2016. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania, insieme ai colleghi della Compagnia di Palagonia, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in ...

