Zona rossa, "a un passo dalla catastrofe": lockdown, la regione che sta per crollare. Un disperato appello al governo (Di martedì 18 gennaio 2022) Nonostante i primi segni di frenata di Omicron e della quarta ondata del coronavirus, c'è una regione che rischia la Zona rossa, il lockdown di fatto: si tratta della Valle d'Aosta. A pesare in modo drammatico sono i dati sui ricoveri. Si tenga presente che la media nazionale dei ricoveri in intensiva è stabile al 18%, mentre i ricoveri ordinari, in virtù delle cifre del bollettino di ieri, lunedì 17 gennaio, salgono dell'1% al 29 per cento. Insomma, la media nazionale è a un passo dalla Zona arancione, che scatta con i due parametri rispettivamente al 20 e al 30 per cento. E la Valle d'Aosta, secondo il monitoraggio quotidiano Agenas, ha già ampiamente superato i due valori: è al 24% per quel che concerne le intensive e al 69% per i ricoveri di pazienti Covid in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Nonostante i primi segni di frenata di Omicron e della quarta ondata del coronavirus, c'è unache rischia la, ildi fatto: si tratta della Valle d'Aosta. A pesare in modo drammatico sono i dati sui ricoveri. Si tenga presente che la media nazionale dei ricoveri in intensiva è stabile al 18%, mentre i ricoveri ordinari, in virtù delle cifre del bollettino di ieri, lunedì 17 gennaio, salgono dell'1% al 29 per cento. Insomma, la media nazionale è a unarancione, che scatta con i due parametri rispettivamente al 20 e al 30 per cento. E la Valle d'Aosta, secondo il monitoraggio quotidiano Agenas, ha già ampiamente superato i due valori: è al 24% per quel che concerne le intensive e al 69% per i ricoveri di pazienti Covid in ...

