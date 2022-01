Spagna impone nuove regole per gli influencer che pubblicizzano criptovalute (Di martedì 18 gennaio 2022) Le nuove regole richiederanno agli influencer dei social media che pubblicizzano le criptovalute di chiedere l'approvazione preventiva prima di pubblicare i loro contenuti Le autorità di regolamentazione spagnole hanno annunciato che a partire da un mese da oggi verranno imposte nuove linee guida sulle criptovalute. Secondo le linee guida aggiornate le promozioni dei cosiddetti influencer saranno limitate. Questa è la prima volta che ciò avviene in un paese membro dell'Unione Europea (UE). Secondo un documento pubblicato oggi dalla National Securities Market Commission (CNMV), la Spagna intende garantire che la pubblicità di prodotti e servizi offra "contenuti veri, comprensibili e non fuorvianti e includa un avvertimento evidente sui ... Leggi su coinlist.me (Di martedì 18 gennaio 2022) Lerichiederanno aglidei social media cheledi chiedere l'approvazione preventiva prima di pubblicare i loro contenuti Le autorità di regolamentazione spagnole hanno annunciato che a partire da un mese da oggi verranno impostelinee guida sulle. Secondo le linee guida aggiornate le promozioni dei cosiddettisaranno limitate. Questa è la prima volta che ciò avviene in un paese membro dell'Unione Europea (UE). Secondo un documento pubblicato oggi dalla National Securities Market Commission (CNMV), laintende garantire che la pubblicità di prodotti e servizi offra "contenuti veri, comprensibili e non fuorvianti e includa un avvertimento evidente sui ...

