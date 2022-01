Addio a piatti e bicchieri in plastica monouso, in vigore da gennaio 2022 il decreto UE (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo due anni di attesa finalmente diventa operativo il decreto che abolisce la commercializzazione di piatti e bicchieri in plastica Era quantomeno anomalo che fosse ancora consentito. Dopo che la plastica monouso era uscita dalle buste per la spesa, dalla maggior parte del packaging alimentare, ci si chiedeva come mai fosse stata fatta una deroga L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo due anni di attesa finalmente diventa operativo ilche abolisce la commercializzazione diinEra quantomeno anomalo che fosse ancora consentito. Dopo che laera uscita dalle buste per la spesa, dalla maggior parte del packaging alimentare, ci si chiedeva come mai fosse stata fatta una deroga L'articolo proviene da Consumatore.com.

