Quarantena violata per andare a Wimbledon: si dimette il presidente di Credit Suisse (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il presidente del Credit Suisse, António Horta-Osório, si è dimesso dopo la scoperta di diverse violazioni delle norme di Quarantena per il Covid, di cui una per assistere nel luglio scorso ai match di Wimbledon. Horta-Osório, ex ad di Lloyds Banking Group, ha ammesso di aver violato le norme sulla Quarantena e che le sue L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ildel, António Horta-Osório, si è dimesso dopo la scoperta di diverse violazioni delle norme diper il Covid, di cui una per assistere nel luglio scorso ai match di. Horta-Osório, ex ad di Lloyds Banking Group, ha ammesso di aver violato le norme sullae che le sue L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Quarantena violata per andare a Wimbledon: si dimette il presidente di Credit Suisse: Il presiden… - CalcioFinanza : Quarantena violata in diverse occasioni, tra cui una per andare a vedere le finali di Wimbledon: si dimette António… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Credit Suisse,quarantena violata per Wimbledon: Horta-Osorio lascia presidenza - Affaritaliani : Credit Suisse,quarantena violata per Wimbledon: Horta-Osorio lascia presidenza - isa_bufacchi : Credit Suisse: quarantena violata, Antonio Horta-Osorio lascia la presidenza - Il Sole 24 ORE @sole24ore -

Ultime Notizie dalla rete : Quarantena violata Credit Suisse,quarantena violata per Wimbledon: Horta - Osorio lascia presidenza Alla fine di dicembre il Cda di Credit Suisse stava indagando su due violazioni delle normative di quarantena anti - pandemia da parte del suo presidente avvenute in Svizzera e nel Regno Unito. Un ...

Credit Suisse: quarantena violata, Antonio Horta - Osorio lascia la presidenza Il mese scorso, la banca aveva detto di aver "riconosciuto con rammarico" che Horta - Osorio ha violato le regole di quarantena lasciando la Svizzera prima che il suo periodo di isolamento fosse ...

Credit Suisse: quarantena violata, Antonio Horta-Osorio lascia la presidenza Il Sole 24 ORE Il presidente si dimette dopo aver violato le regole di quarantena Os rio ha rassegnato le dimissioni, travolto dalle notizie delle quarantene non rispettate. Viene sostituito con effetto immediato dall'ex top manager di UBS Axel ...

Quarantena violata per andare a Wimbledon: si dimette il presidente di Credit Suisse Il presidente del Credit Suisse, António Horta-Osório, si è dimesso dopo la scoperta di diverse violazioni delle norme di quarantena per il Covid, di cui una per assistere nel luglio scorso ai match d ...

Alla fine di dicembre il Cda di Credit Suisse stava indagando su due violazioni delle normative dianti - pandemia da parte del suo presidente avvenute in Svizzera e nel Regno Unito. Un ...Il mese scorso, la banca aveva detto di aver "riconosciuto con rammarico" che Horta - Osorio ha violato le regole dilasciando la Svizzera prima che il suo periodo di isolamento fosse ...Os rio ha rassegnato le dimissioni, travolto dalle notizie delle quarantene non rispettate. Viene sostituito con effetto immediato dall'ex top manager di UBS Axel ...Il presidente del Credit Suisse, António Horta-Osório, si è dimesso dopo la scoperta di diverse violazioni delle norme di quarantena per il Covid, di cui una per assistere nel luglio scorso ai match d ...