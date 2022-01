Farris | «Dimostrato di essere forti Dybala? Problemi di Marotta»

(Di lunedì 17 gennaio 2022), vice di Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Atalanta-Inter: le sue dichiarazioni Massimiliano, vice di Simone Inzaghi a corto di voce dopo essersi sgolato, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Atalanta-Inter: le sue dichiarazioni. PARTITA – «Sapevamo che i loro difensori arrivavano addosso, Sanchez e Dzeko hanno fatto bene. Venivamo da 120? durissimi e ritrovarsi l’Atalanta maestra nel venirti addosso non era facile. E’ stata una bella partita, i portieri hanno fatto grandi parate e abbiamo avuto occasioni per vincerla» CALCIO PROPOSTO – «Al momento il nostro calcio è una certezza, riusciamo a tenere per molti minuti nella gara il possesso che non deve maisterile, servono inserimenti. Abbiamo portato avanti i braccetti laterali, sfruttiamo la profondità con ...

