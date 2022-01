Eruzione vulcano Tonga: in Perù 2 donne morte per onde anomale (Di domenica 16 gennaio 2022) Due donne hanno perso la vita ieri pomeriggio in Perù sulla spiaggia di Naylamp, nella provincia di Lambayeque, a causa di onde anomale apparentemente prodotte dall'Eruzione del vulcano sottomarino ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 16 gennaio 2022) Duehanno perso la vita ieri pomeriggio insulla spiaggia di Naylamp, nella provincia di Lambayeque, a causa diapparentemente prodotte dall'delsottomarino ...

Advertising

Tg1Rai : L'impressionante eruzione del vulcano sottomarino a #Tonga. Il sisma che ha accompagnato l'esplosione è stato avver… - Agenzia_Ansa : Tonga, l'eruzione del vulcano Hunga ripresa da un satellite #ANSA - Link4Universe : Nell'angolo in basso a destra, da questa vista dallo spazio della Terra, si vede l'eruzione del vulcano in Tonga! .… - Agenzia_Ansa : Due donne hanno perso la vita in Perù sulla spiaggia di Naylamp, nella provincia di Lambayeque, a causa di onde ano… - Websulblog : Web sul blog: Eruzione di un vulcano sottomarino al largo di Tonga -