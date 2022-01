Berrettini-Nakashima oggi, Australian Open 2022: orario 17 gennaio, programma, tv, streaming, precedenti (Di lunedì 17 gennaio 2022) Matteo Berrettini affronterà Brandon Nakashima nel primo turno degli Australian Open 2022, primo Slam della stagione di tennis che va in scena sul cemento di Melbourne. Il romano incrocerà lo statunitense nella giornata di lunedì 17 gennaio, nel cuore della notte italiana: il suo match sarà infatti il secondo a partire dalle ore 01.00 alla Margaret Court Arena, subito dopo la sfida femminile tra la francese Fiona Ferro e l’ucraina Elina Svitolina. LIVE Berrettini-Nakashima, Australian Open 2022 in DIRETTA: esordio ostico contro l’emergente americano Il numero 7 al mondo partirà con tutti i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare il giovane americano, dato in grande ascesa e desideroso di ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) Matteoaffronterà Brandonnel primo turno degli, primo Slam della stagione di tennis che va in scena sul cemento di Melbourne. Il romano incrocerà lo statunitense nella giornata di lunedì 17, nel cuore della notte italiana: il suo match sarà infatti il secondo a partire dalle ore 01.00 alla Margaret Court Arena, subito dopo la sfida femminile tra la francese Fiona Ferro e l’ucraina Elina Svitolina. LIVEin DIRETTA: esordio ostico contro l’emergente americano Il numero 7 al mondo partirà con tutti i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare il giovane americano, dato in grande ascesa e desideroso di ...

