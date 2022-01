Firenze, aggredirono poliziotti in via de’ Pucci: Daspo urbano per due ventunenni (Di sabato 15 gennaio 2022) Sono accusati di aver aghgredito i poliziotti. Per questo sono stati notificati dalla polizia di Stato due Daspo urbano anti-risse, il cosidetto Daspo Willy, emessi dal questore di Firenze a due 21enni fiorentini, identificati dalla squadra mobile come partecipanti a un'aggressione in via de' Pucci il 16 ottobre scorso, quando due agenti rimasero feriti per aver fermato un danneggiamento in corso di una vetrina e del dehor di un bar L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 15 gennaio 2022) Sono accusati di aver aghgredito i. Per questo sono stati notificati dalla polizia di Stato dueanti-risse, il cosidettoWilly, emessi dal questore dia due 21enni fiorentini, identificati dalla squadra mobile come partecipanti a un'aggressione in via de'il 16 ottobre scorso, quando due agenti rimasero feriti per aver fermato un danneggiamento in corso di una vetrina e del dehor di un bar L'articolo proviene daPost.

