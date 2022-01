Milan, lesione al menisco per Tomori. Deve essere operato (Di venerdì 14 gennaio 2022) Brutte notizie in casa Milan e per Stefano Pioli. Fikayo Tomori, infortunatosi nella sfida di Coppa Italia di ieri contro il Genoa, "ha riportato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro che necessita di intervento in artroscopia che verrà eseguito nel pomeriggio". Ancora incerti i tempi di recupero, il Milan comunica che al termine dell`operazione verrà diramato un comunicato ufficiale, ma di sicuro il difensore inglese salterà le sfide contro Spezia e Juventus. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 14 gennaio 2022) Brutte notizie in casae per Stefano Pioli. Fikayo, infortunatosi nella sfida di Coppa Italia di ieri contro il Genoa, "ha riportato unadelmediale del ginocchio sinistro che necessita di intervento in artroscopia che verrà eseguito nel pomeriggio". Ancora incerti i tempi di recupero, ilcomunica che al termine dell`operazione verrà diramato un comunicato ufficiale, ma di sicuro il difensore inglese salterà le sfide contro Spezia e Juventus.

