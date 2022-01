La class-action che sostiene che Facebook abusi dei dati degli utenti: chiede 2,3 milioni di sterline (Di venerdì 14 gennaio 2022) Meta può vedere le sterline. Nel senso che una class-action portata avanti dalla FCA (l’autorità che si occupa di monitoraggio dell’attività finanziaria sul suolo britannico) ha evidenziato ancora una volta una sproporzione tra l’utilizzo delle piattaforme di Meta (da Facebook a Instagram) e i benefici degli utenti. Una causa, potenzialmente, da 2,3 milioni di sterline, l’equivalente di 3,2 milioni di euro. LEGGI ANCHE > In Gran Bretagna, l’antitrust ha bloccato l’acquisto di Giphy da parte di Facebook FCA contro Facebook, la class-action Il tema è sempre lo stesso: cosa offre Facebook agli utenti e cosa Facebook ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Meta può vedere le. Nel senso che unaportata avanti dalla FCA (l’autorità che si occupa di monitoraggio dell’attività finanziaria sul suolo britannico) ha evidenziato ancora una volta una sproporzione tra l’utilizzo delle piattaforme di Meta (daa Instagram) e i benefici. Una causa, potenzialmente, da 2,3di, l’equivalente di 3,2di euro. LEGGI ANCHE > In Gran Bretagna, l’antitrust ha bloccato l’acquisto di Giphy da parte diFCA contro, laIl tema è sempre lo stesso: cosa offreaglie cosa...

