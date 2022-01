Chi è Manuel Bortuzzo? Età, fidanzata e Instagram (Di venerdì 14 gennaio 2022) Quello che c’è da sapere su Manuel Bortuzzo, dalla biografia, alla vita privata, la fidanzata, la sua carriera fino alla partecipazione al Grande Fratello Vip. Chi è Manuel Bortuzzo Nome e Cognome: Manuel BortuzzoData di nascita: 3 maggio 1999Luogo di Nascita: TriesteEtà: 22 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: ToroProfessione: nuotatorefidanzata: Manuel è singleFigli: Manuel non ha figliTatuaggi: ha vari tatuaggi L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Quello che c’è da sapere su, dalla biografia, alla vita privata, la, la sua carriera fino alla partecipazione al Grande Fratello Vip. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 3 maggio 1999Luogo di Nascita: TriesteEtà: 22 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: ToroProfessione: nuotatoreè singleFigli:non ha figliTatuaggi: ha vari tatuaggi L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

MMRM____ : @ValentinaCozz12 Ma soprattutto perché prendersela con Manuel (che come spiegato usa la stanza) e non con quell'imb… - lelegallavich : sto un giorno entrando poco su twitter e qua parlate di chi morirà tra manuel e simone nella s2, non diamo idee strane alla r4i aiut - gfvipit : Se un’altra avesse detto a Lulù “Ho sognato che MANUEL era il mio ragazzo e che lo presentavo a mio papà” Lulù si s… - cherry19611883 : RT @LuluEnchantix: Comunque chi sostiene Katia, Manila e Soleil, dovrebbe chiedersi se quello che fanno loro è il trattamento che vorrebber… - AdultaVaccinata : RT @davismaele: Siamo orgogliosi dì te e del tuo percorso… hai fatto scoprire un po’ tutti i tuoi lati caratteriali e chi ora ti ama lo fa… -