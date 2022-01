Sci | mondiali paralimpici degli sport della neve | argento di Romele nel fondo 2

(Di giovedì 13 gennaio 2022) (Adnkronos) - Nella categoria standing, 16esimo tempo per Cristian Toninelli (46:09.8), in una gara vinta dal russo Lekomtsev (36:05.7), davanti al polacco Skupien (41:14.9) e al russo Pronkov (41:17.1). Per quanto riguarda lo snowboard, due rider azzurri su quattro hanno centrato l'accesso ai quarti di finale del double banked slalom di domani. Jacopo Luchini si è qualificato come terzo, mentre Riccardo Cardani come quinto. Luchini ora affronterà lo statunitense Colby Fields, mentre Cardani se la vedrà con il britannico James Barnes-Miller. Si sono fermati alle eliminatorie, invece, Paolo Priolo (nono) e Mirko Moro (dodicesimo). Rimandata a domani, invece, la prima giornata dello sci alpino a causa delle alte temperature che rendevano latroppo farinosa soprattutto nella parte finale del tracciato. Sarà l'esordio mondiale per Federico Pelizzari. Il nuovo ...

...medaglia azzurra aiparalimpici degli Sport della neve in corso a Lillehammer. L'atleta lombardo della Polisportiva Disabili Valcamonica conquista l'argento nella middle distance didi ...La due giorni sulle Dolomiti Bellunesi servirà ai tecnici azzurri per definire le squadre per iJuniores e per le Olimpiadi. Organizzazione a cura diclub Orsago e Unione sportiva ...È di Giuseppe Romele la prima medaglia azzurra ai Mondiali paralimpici degli Sport della neve in corso a Lillehammer. L'atleta lombardo della Polisportiva Disabili Valcamonica conquista l'argento nell ...Appuntamento sabato 15 e domenica 16 gennaio. La due giorni servirà ai tecnici azzurri per definire le squadre per i Mondiali Juniores e per le Olimpiadi.