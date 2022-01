Marocco-Comoros streaming LIVE e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa d’Africa

(Di venerdì 14 gennaio 2022)si disputerà venerdì 13 gennaio, alle ore 17, allo “Stade Ahmadou Ahidjo” di Yaoundé, il match è valido per la 2.a giornata del Gruppo C della2022, che si sta disputando in Camerun. Prima di scoprireintv e, ecco un focus sulle due nazionali. IlL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Camerun-Etiopia,tv inEuro 2020, ...

Advertising

AndreaM95342189 : Seconda giornata di #AfricanCup ricca di successi di misura: #Marocco si impone sul #Ghana mentre #Senegal e Guinea… - polopopolopolpo : Marocco-Ghana 1-0 ???????? #Boufel decide il big match del girone C, all'83esimo. Partita di cartello, due candidate al… -

Ultime Notizie dalla rete : Marocco Comoros

Alle 17. Da una parte del campo troviamo i Leoni dell'Atlante di mister Vahid Halilhodzic, che arrivano da un ottimo inizio con la vittoria per 1 - 0 sul Ghana. Dall'altra parte ...1 (ore 17) Gara valida per la seconda giornata dell' African Nations Cup:Da una parte del campo troviamo i Leoni dell'Atlante di mister Vahid Halilhodzic, che arrivano da un ottimo ...Marocco-Comoros si disputerà venerdì 13 gennaio, alle ore 17, allo “Stade Ahmadou Ahidjo” di Yaoundé, il match è valido per la 2.a giornata del Gruppo C della Coppa d’Africa 2022, che si sta ...Gabon-Ghana è una partita valida per la seconda giornata della Coppa d'Africa: dove vederla in streaming, formazioni, pronostici ...