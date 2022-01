Uomini e Donne anticipazioni, Ida Platano rivela alcuni suoi problemi: stupore in studio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) . Nella puntata odierna ne vedremo delle belle Uomini e Donne è pronto a tornare in onda nella consueta fascia delle 14.45. La puntata di oggi, mercoledì 12 gennaio, vedrà diversi spunti davvero interessanti. Ieri si è assistito alla scelta di Roberta Ilaria L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) . Nella puntata odierna ne vedremo delle belleè pronto a tornare in onda nella consueta fascia delle 14.45. La puntata di oggi, mercoledì 12 gennaio, vedrà diversi spunti davvero interessanti. Ieri si è assistito alla scelta di Roberta Ilaria L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

valeriafedeli : Il bilancio di genere è uno strumento per la trasparenza sulla destinazione delle risorse di bilancio e sul loro im… - AnnalisaChirico : Milano 2022 come Colonia 2016. Fa rumore il silenzio delle pseudofemministe, sempre pronte a tuonare vs le desinenz… - lauraboldrini : Le statue dedicate alle donne in Italia sono meno di duecento, nulla in confronto a quelle raffiguranti uomini. E a… - AdrianaGini4 : Sono le donne che, anche in questa circostanza, dimostrano intelligenza, sensibilità ed onestà, e relegano ai margi… - MariaArrigo1 : Servono stiliste donne che creino abiti per uomini sexy e affascinanti! .... perché quelli che si vedono sono più p… -