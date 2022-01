Uno dei due imbrattatori della Scala dei Turchi fece esplodere una bombola del gas nella metro di Milano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono stati individuati grazie alle telecamere di video-sorveglianza installate nella zona della Scala dei Turchi. Sono due le persone che ora sono state denunciate per aver imbrattato con due sacchi di ossido di ferro quel monumento naturale lungo la costa di Realmonte, ad Agrigento. Uno è incensurato, l’altro – Domenico Quaranta – era già noto alle forze dell’ordine (e alla cronaca italiana) per aver fatto esplodere nel 2002 una bombola del gas all’interno della linea rossa della metropolitana di Milano. E fu anche condannato per “tentata strage”, me negli anni si è reso protagonista anche di altri “attentanti”, anche ai beni pubblici. Domenico Quaranta, l’uomo che ha imbrattato la Scala dei ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono stati individuati grazie alle telecamere di video-sorveglianza installatezonadei. Sono due le persone che ora sono state denunciate per aver imbrattato con due sacchi di ossido di ferro quel monumento naturale lungo la costa di Realmonte, ad Agrigento. Uno è incensurato, l’altro – Domenico Quaranta – era già noto alle forze dell’ordine (e alla cronaca italiana) per aver fattonel 2002 unadel gas all’internolinea rossapolitana di. E fu anche condannato per “tentata strage”, me negli anni si è reso protagonista anche di altri “attentanti”, anche ai beni pubblici. Domenico Quaranta, l’uomo che ha imbrattato ladei ...

