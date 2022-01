Problemi per il Bologna: un attaccante in dubbio contro il Napoli (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il Napoli prepara la gara di Coppa Italia contro la Fiorentina al Maradona, con un occhio sempre attento al campionato, dove nella 22esima giornata saranno ospiti del Bologna di Siniša Mihajlovi?. Gli emiliani, reduci dalla sconfitta di Cagliari maturata nei minuti dei recupero, restano in apprensione per le condizioni non al meglio del loro attaccante Riccardo Orsolini. Foto: Getty – Bologna L’attaccante, che ha realizzato un gol su punizione nell’ultima partita, ha abbandonato il campo anzitempo, causa un infortunio alla spalla. Attraverso un comunicato il Bologna ha fatto sapere l’esito dei suoi esami, questo quanto evidenziato: “Riccardo Orsolini ieri ha riportato una sublussazione acromion claveare nella spalla destra: le sue condizioni saranno ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ilprepara la gara di Coppa Italiala Fiorentina al Maradona, con un occhio sempre attento al campionato, dove nella 22esima giornata saranno ospiti deldi Siniša Mihajlovi?. Gli emiliani, reduci dalla sconfitta di Cagliari maturata nei minuti dei recupero, restano in apprensione per le condizioni non al meglio del loroRiccardo Orsolini. Foto: Getty –L’, che ha realizzato un gol su punizione nell’ultima partita, ha abbandonato il campo anzitempo, causa un infortunio alla spalla. Attraverso un comunicato ilha fatto sapere l’esito dei suoi esami, questo quanto evidenziato: “Riccardo Orsolini ieri ha riportato una sublussazione acromion claveare nella spalla destra: le sue condizioni saranno ...

