Pechino 2022, curling. I convocati: Constantini e Mosaner nel doppio misto (Di mercoledì 12 gennaio 2022) A meno di un mese dal via dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, è stata ufficializzata la lista dei convocati dei tecnici Claudio Pescia e Violetta Caldart. La Nazionale maschile accede all'Olimpiade per la terza volta nella storia – la seconda consecutiva -, mentre per il doppio misto si tratta dell'esordio assoluto dopo l'introduzione della specialità a Pyeongchang 2018. L'ultima fase di preparazione prevede un camp a Cembra questo weekend, seguito da un raduno in Svizzera e dal bis sempre a Cembra, poco prima della partenza per la Cina. C'è voglia di coronare un percorso di grande crescita costellato anche dalla medaglia di bronzo ottenuta dagli uomini nei recenti Europei in autunno. I convocati: NAZIONALE MASCHILE: Joel Retornaz (Fiamme Oro), Sebastiano ...

